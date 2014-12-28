İnşaatta 'çürük elma' operasyonu; güvenlik önlemi almayana izin yok

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuata aykırı iş yapan, can ve mal güvenliğini tehlikeye atan yapı müteahhitlerini meslekten men edecek. Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre Müteahhitlik Yasası’nın ilk adımı olarak görülen düzenleme ile sektördeki ‘çürük elmalar’ elenecek.

Son dönemde iş kazalarıyla gündeme gelen müteahhitlik sektörünü denetim altına almak için düğmeye basıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Yapı Müteahhitlerinin Yetki Belgesi Numaralarının İptal Edilmesi ile Şantiye Şefleri Hakkında Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’ dün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Gülistan Alagöz’ün Hürriyet’teki haberine göre, Bakanlık, mevzuata aykırı iş yapan, can ve mal güvenliğini tehlikeye atan, 3 defa idari para cezası alan ve vergi ile prim borçlarını ödemeyenlerin müteahhitlik belgesini iptal edilecek. Eksik ve hataların tespiti için doldurulan formlar yapı müteahhitlerinin kayıtlarının tutulduğu Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi’ne işlenecek. Gerekli incelemelerde bulunan bakanlık yetkilileri meslekten men cezası verirse bu kararını Resmi Gazete’de yayınlayarak yürüklüğe koyacak.

Yapı müteahhitlerinin imar mevzuatına aykırı fiillerinden dolayı verilen kesinleşmiş mahkeme kararları varsa bakan onayı olmadan yetki belgesi numarası öngörülen süre kadar iptal edilecek.

İnşaat sektöründe çürük elma olarak anılan yapı müteahhitleri olduğunu belirten bakanlık yetkilisi, “Bakanlığımız müteahhitlik sektörünü denetim altına alacak çalışmalara başladı. Yayınlanan tebliğ planlanan Müteahhitlik Yasası’nın ilk adımı. Kanunlara aykırı iş yapanlar, vatandaşı mağdur edenler meslekten uzaklaştıracak. Daha sonra yapı müteahhitlerini çalışma usul ve esaslarına göre sınıflandıracak ikinci bir düzenleme de gelecek” dedi.

Yeni iş alamayacak

Yetki belgesi numarası iptal edilen yapı müteahhidine yapı ruhsatı alınmış işleri dışında, yasaklılık süresince yeni yapım işi üstlenemeyecek.

Belge iptali yapılan yapı müteahhidinin şahıs şirketi, adi ortaklık veya ortak girişim olması halinde ortakların tamamı ve şirket müdürü veya müdürleri; Sermaye şirketi olması halinde şirketin tüm yönetim kurulu üyeleri ve şirket genel müdürü yasaklı hale geldiğinden iptal süresince bu durumda olan kişiler, gerçek kişi veya şahıs şirketi olarak müracaat etmeleri halinde müdürlükçe yeni yetki belge numarası verilmeyecek.

Öte yandan yetki belge numarası iptal edilen müteahhidin sorumluluğundaki yapının şantiye şefliği görevini üstlenenler hakkında işlem yapılmak üzere, üyesi bulundukları meslek odalarına durumları bakanlıkça bildirilecek. Yetki belgesi numarası iptal edilen yapı müteahhidi, yasaklılık süresinin sona ermesi halinde, kanıtlayıcı belgeler ile birlikte müdürlüğe müracaat edip iptalin kaldırılmasını ve yetki belgesi numarasını kullanmasına izin verilmesini talep edebilecek.