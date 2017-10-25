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İnşaatta bulduğu yavru yılanı doğaya bıraktı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde müzik öğretmeni Mehmet Özer, okul yakınındaki inşaat alanında bulduğu yavru yılanı doğaya bıraktı

25 Ekim 2017 13:56

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı İlçesi\'nde müzik öğretmeni Mehmet Özer, okul yakınındaki inşaat alanında bulduğu yavru yılanı doğaya bıraktı.
İlçedeki Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu\'nda görevli müzik öğretmeni Mehmet Özer\'e dün okul çıkışında öğrencileri okulun yakınındaki inşaat alanında yılan olduğunu söyledi. Bölgeye giden Mehmet Özer, yavru olduğu belirlenen ve bölgede \'Sarı yılan\' adıyla bilinen hayvanı yanında getirdiği bir plastik kaba koydu. Özer, yavru yılanı okula yaklaşık 7 kilometre, yerleşim yerlerine ise yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Göksu Mevkii\'nde doğaya bıraktı. Öğretmen Mehmet Özer, \"Öğrencilerimiz okula yakın inşaat alanında yılan gördüklerini söyledi. Biz de gidip bakalım dedik. Yavru yılanı gördük. Öldürmek yerine doğaya kazandıralım, yaşamasına izin verelim dedik. Nereden geldiğini biz de bilmiyoruz. Plastik kaba koyduk. Tabi biraz zor oldu. Uygun bir yerde de doğaya bıraktık\" dedi.

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