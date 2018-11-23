İnşaatta beklentiler kötüye gidiyor: Malzemelerinde tahsilat hızı 37 puana düştü

İnşaat sektöründe kriz derinleşirken, tahsilatlar da durma noktasına geldiği belirtiliyor. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği, (Türkiye İMSAD) İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin Ekim 2018 sonuçlarını açıkladı. 2013 Ekim’de 100 puan olan tahsilat hızı endeksinin 2018 Ekim ayında 37 puana gerilediği belirtildi. 2017 Ekim ayında ise tahsilat oranı 51 puan seviyesindeydi.

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin açıkladığı sonuçlara göre, ekimde 85.63 puan olarak gerçekleşen Bileşik Endeks, gelecek aylara ilişkin güven ve beklentilerdeki gerilemenin, inşaat malzemeleri sanayisinde küçülme yaşanabileceği endişesini artırdı.

İnşaat malzemeleri beklenti endeksi ekimde bir önceki aya göre 2.4 puan düştü. Böylece son yedi ayda beklentilerde toplam 16.5 puan gerileme yaşandı. Bu gerileme ile birlikte ekim ayı beklenti seviyesi geçen yılın aynı döneminin beklenti seviyesinin 14.8 puan altına indi. Gelecek üç aya ilişkin alınan yurtiçi siparişlerde düşüş devam etti. Gelecek üç ayın üretim, yatırım ve istihdam beklentileri ise kuvvetli şekilde gerileme göstermeye devam etti. Yılbaşında 183.3 puan olan üretim endeksi ekim ayında 176.3 puana düşerken, aynı dönemde yurtiçi satış endeksi 170 puandan 160 puana geriledi.

Ciro endeksi Mart 2018’de 200.7 puan seviyesinden bu yıl ekim ayında 176.2 puana düştü. Sektörde güven endeksi de düşüyor. Yıl başında 67.5 puan seviyesinde olan endeks ekim ayında 52.9 puana geriledi.

Maliyetler yüzde 40 arttı

İnşaat maliyet endeksi, 2018 Eylül’de bir önceki aya göre yüzde 5.88, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39.66 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 8, işçilik endeksi yüzde 0.46 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 50.04, işçilik endeksi yüzde 17.24 yükseldi. TÜİK verilerine göre, bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 6.17, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38.06 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 8,50, işçilik endeksi yüzde 0.42 yükseldi.