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Yaşam

İnşaatın 8. katından sürücüsünün içinde olduğu arabaya taş düştü; işçiler "Bir şey yok abla devam et" dedi

"Ya çocuğum arabada olsaydı"

21 Şubat 2017 21:31

İstanbul Eyüp’te seyir halindeki bir otomobilin üstüne 8 katlı inşaattan taş düştü. Taş cam tavanı parçalayıp otomobilin içine girerken sinir krizi geçiren kadın sürücü, "Ya çocuğum da arabada olsaydı" diyerek gözyaşı döktü. İddiaya göre bu sırada inşaatta çalışan işçiler araç içindeki kadına "Devam et abla bir şey yok" diye seslendiler.

Olayı görüp kadının yardımına koşan çevredeki vatandaşlar kadını sakinleştirmekte güçlük çekti. Kadın, "Çok korktum, polis gelsin ben davacıyım. Ben arabasında değilim beni öldürecekti. O cam parçaları bana saplansaydı.. Çocuğumu az önce götürdüm, çocuğum arabada olsaydı ne olacaktı" diye gözyaşlarına boğuldu. Kadının sinir krizi geçirdiği anlarda bazı işçilerin çalışmaya devam ettiği görüldü.

Kadın, "Bir öldürmediğiniz kaldı, bu yoldan çocuklar geçiyor ya ben ölseydim ne olacaktı" diye haykırırken bir inşaat çalışanının kadına "Abla kaza bu oluyor, yeteri kadar dikkat ediyorum" dediği duyuldu.

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