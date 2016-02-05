İnşaatın 6'ncı katından düşen işçi hayatını kaybetti

Konya'da dengesini kaybederek çalıştığı inşaatın 6'ncı katından düşen 27 yaşındaki işci Muhammet Parmaksız hayatını kaybetti.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; olay, dün saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Beyhekim Caddesi üzerindeki bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre Muhammet Parmaksız hilti ile çalıştığı sırada dengesini kaybederek 6'ncı kattan düştü.

Parmaksız'ın düştüğünü gören diğer çalışanlar, arkadaşlarını otomobille yakındaki Konya Numune Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan Parmaksız yapılan tüm müdahalalere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Muhammet Parmaksız'dan geriye sosyal paylaşım sitesi facebook'ta paylaştığı inşaatta çalışırken çektirdiği fotoğrafları kaldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.