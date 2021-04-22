İnşaatın 5'inci kattaki iskeleden düşen 22 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, bir inşaatın 5'inci kattaki iskelesinden düşen Oktay Karadağ (22), hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesindeki bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre; cephe mantolaması yapan Oktay Karadağ, 5’inci katta çalıştığı sırada inşaat iskelesi üzerinde dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve hastaneye kaldırılan Karadağ, yolda yaşamını yitirdi. Oktay Karadağ'ın cenazesi otopsi için Çınarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)