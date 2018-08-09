İnşaatın 11'inci katından düşen işçi, ağır yaralandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde çalıştığı inşaatın 11\'inci katından düşen kalıp ustası Hasan Korkmaz (30), ağır yaralandı.

Tekirdağ-Çorlu yolu üzeri Şeyhsinan Mahallesi\'ndeki bir apartman inşaatında kalıp ustası olarak çalışan Hasan Korkmaz, 11\'inci kattan dengesini kaybederek düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Korkmaz, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Korkmaz\'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI