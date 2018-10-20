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İnşaatın 10'uncu katından düşen işçi öldü

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da, yapımı devam eden inşaatın 10'uncu katından dengesini kaybederek düşen işçi Mehmet Akgül (65), hayatını kaybetti

20 Ekim 2018 23:47

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da, yapımı devam eden inşaatın 10\'uncu katından dengesini kaybederek düşen işçi Mehmet Akgül (65), hayatını kaybetti.
Olay, Akşam saatlerinde Merkez Çaydaçıra Mahallesi Beyzade Efendi Bulvarı üzerinde bulunan inşaatta meydana geldi. Yapımı devam eden inşaatta kalıp işçisi çalışan Mehmet Akgül, iddiaya göre 10’uncu katta dengesini kaybedip aşağı düştü. Olayı gören iş arkadaşları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Akgül\'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Akgül\'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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