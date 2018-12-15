İnşaatı gezerken asansör boşluğuna düşüp, öldü

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA\'da Süleyman Uzmanoğlu (75), müteahhite verdiği arsasına yapılan inşaatı gezerken asansör boşluğundan düşerek, hayatını kaybetti.

Olay, Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman Uzmanoğlu arsasını 6 daire ve 1 işyeri karşılığında bina yapması için müteahhite verdi. Dün bitme aşamasında olan inşaata gelen Uzmanoğlu, geri dönmeyince yakınları karakola giderek, kayıp başvurusunda bulundu.

Eşinin hayatından endişe eden Katibe Uzmanoğlu (70), sabaha karşı çocukları ve torunuyla birlikte inşaat alanına geldi. Katibe Uzmanoğlu, asansör boşluğunda eşinin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapım aşamasındaki evlerini gezmek için geldiği binada asansör boşluğuna düştüğü belirlenen Uzmanoğlu\'nun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Kaçıncı kattan düştüğü belirlenemeyen Uzmanoğlu\'nun torunları ve 4 çocuğu ise, gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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