İnşaatçılar tarih verdi: 9 Haziran'a kadar fiyatlar düşmezse paydos ederiz!

Arzdaki düşüş talebi karşılamadığı için artan demir fiyatları, inşaat sektörünü zora soktu. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Başkanı Tahir Tellioğlu, uyarıda bulunarak "İşlerin açıldığı, istihdamın arttığı bir dönemde demir darbesi indi. 9 Haziran’a kadar Bakan Nihat Zeybekci ile istişare halinde olacağız. Sonuç alınamazsa işler durur" dedi.

"Karaborsacılık yapılıyor"

"Türkiye demir üretiminde dünyada ilk 5’te ama kıtlık var" diyen Tellioğlu, karaborsa iddiasında bulundu: "4 ayda demirin ton fiyatı bin 600 liradan 2 bin 200 liraya yaklaştı. Bazı kişiler karaborsacılık yapıyor."

Habertürk gazetesinden Deniz Çiçek'in haberine göre, inşaat sektöründeki demir krizi büyürken, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı ve TOBB İnşaat Müteahhitleri Meclis Başkanı Tahir Tellioğlu’ndan uyarı geldi.

Tellioğlu, 9 Haziran'a kadar demir fiyatlarında düşüş olmadığı takdirde "Paydos" çağrısı yapacaklarını açıkladı. Tellioğlu, "Bu paydosun daha geniş kitlelere seslenerek desteklenmesine yönelik çağrıda bulunacağımızı üzülerek kamuoyu ile paylaşıyoruz” dedi. Tellioğlu, 9 Haziran’a kadar Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile istişare halinde olacaklarını kaydederken, sonuç alınmaması halinde iş durdurmaya gideceklerini ifade etti.

Tahir Tellioğlu, işlerin açıldığı ve istihdamın arttığı bir dönemde inşaat sektörüne adeta demir darbesi indirildiğini söyledi.

Tellioğlu, Türkiye’nin dünyada demir üreticisi olarak ilk 5’e girmesine rağmen, yaşanan demir kıtlığına, demir fiyatlarındaki aşırı yükselişe, “adeta karaborsaya düşmesine” anlam veremediklerini ifade etti. Tellioğlu, son 4 ayda demirin ton fiyatının bin 600 TL’den 2 bin 100 TL’nin üzerine çıktığını söyledi.

Tellioğlu, demir türlerinin tamamının da piyasada bulunamadığını, bazı kişilerin, durumu fırsata çevirerek “karaborsacılık yaptığını” iddia etti.

120 bin üyesi var

Bakan Zeybekci’den, demirdeki aşırı fiyat artışına müdahale edilmesini istediklerini söyleyen Tellioğlu, demirdeki KDV’nin yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmesi gerektiğini ifade etti. Sektörün ciddi bir dar boğazla karşı karşıya kaldığını ifade eden Tellioğlu, federasyonun 120 bin üyesinin önemli bir kısmının “iş durdurma ve paydos çağrısı” talep ettiğini söyledi.

İNTES Başkanı Celal Koloğlu: Demirdeki fark kamu projesinde geri ödenmeli

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Başkanı Celal Koloğlu, demir ithalatının çözüm olmadığını, ithalatın zaman alacağını belirtti. Koloğlu, geçmişte döviz kurlarındaki artış nedeniyle fiyat farkı ödendiğini vurgulayarak, “Zarar eden müteahhitlerin demirdeki fiyat artışlarından kaynaklı zararlarının devlet projelerinde karşılanmasında yarar var. Bir işin iflası ya da batması, fiyat farkından daha pahalıya mal olur devlete. Malzeme artışlarının müteahhite ödenmesinde yarar var” diye konuştu.

"Olması gereken seviyede"

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Başkanı Fuat Tosyalı, "Demir arzıyla ilgili yaşanan sıkıntı inşaat sektörünün plansız hareket etmesinden kaynaklandı. Demir fiyatları şu anda olması gereken seviyeye geldi. Bundan sonra sektör açılır" demişti.