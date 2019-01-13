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İnşaata düşen öğretmen yaşamını yitirdi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bilinmeyen nedenle inşaatın bodrumuna düşen idareci ve öğretmen Cuma Bektaş (50) yaşamını yitirdi

13 Ocak 2019 20:31

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde bilinmeyen nedenle inşaatın bodrumuna düşen idareci ve öğretmen Cuma Bektaş (50) yaşamını yitirdi.
Olay, dün  Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi yakınlarındaki inşaat alanında meydana geldi. Toslak Mahallesi\'ndeki Toslak Nebile Hacıkadiroğlu İlkokulu\'nda idareci ve sınıf öğretmeni olan Cuma Bektaş, hastalanan iki komşusunu muayene için hastaneye getirdi. Otomobilini park eden Bektaş, henüz bilinmeyen nedenle hastanenin yakınındaki inşaata düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Cuma Bektaş\'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cansız bedeni inşaattan çıkarılan Cuma Bektaş toprağa verilmek üzere memleketi Çorum\'a gönderildi.

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