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İnşaat temelinden top mermisi çıktı

İnşaatın temel kazısı sırasında işçiler patlamamış 2 adet top mermisi buldu

17 Mayıs 2017 02:54

Manisa Salihli'de bir inşaatın temel kazısı sırasında Kurtuluş Savaşı'ndan kalmış olduğu tahmin edilen 2 adet patlamamış top mermisi bulundu.

DHA'da yer alan habere göre, olay, gündüz saatlerinde Karayahşi Mahallesi'nde yapılan bir inşaat temel kazısı sırasında meydana geldi. İnşaatın temel kazısı sırasında işçiler patlamamış 2 adet top mermisi buldu.

İşçilerin haber vermesi üzerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kurtuluş Savaşı döneminden kalmış olabileceği değerlendirilen top mermileri, Manisa'dan gelen bomba imha ekipleri tarafından güvenli bir bölgeye götürülerek imha edildi. 
 

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