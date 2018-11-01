"İnşaat şirketleri bu şartlar altında İstanbul'da yeni proje geliştirmeye hevesli değil"

Gayrimenkul hizmetleri firması Colliers’in İstanbul Ofis Piyasası Üçüncü Çeyrek Raporu’nu açıkladı.

Raporda bir önceki çeyreğe göre, Avrupa yakası A sınıfı ofislerin doluluk oranı yüzde yüzde 59.2’den yüzde 59.36’ya çıkarken, ortalama aylık kirası metrekare başına 24.24 dolardan, 23.56 dolara gerilediği yer aldı.

Anadolu yakasında da A sınıfı ofislerin bir önceki çeyrekte yüzde 67.34 olan doluluk oranı 69.92’ye yükselirken, metrekare başına aylık kirası 18.77 dolardan, 17.40 dolara geriledi.

Rapora göre en pahalı ofis alanları Haliç-Bebek-Levent üçgeni arasında yer alırken en ucuz ofis alanları Haliç'ten Küçükçekmece'ye uzanan alanda bulunuyor.

Colliers kiraların gerilemesinin sebepleri arasında talep daralmasına bağlı rekabet ortamı ve döviz cinsinden kira sözleşmelerinin yasaklanırken, güncel kurdan daha düşük bir kur belirlenmesi olduğunu belirtti.

Raporda “Döviz cinsinden kiralama yapılamayacak olmasının, mal sahibi veya geliştiricilerin döviz cinsinden finansman kullanarak bu yatırımları yapmakta oldukları göz önüne alındığında, yeni bir proje geliştirmeye bu şartlar altında çok da hevesli değiller” ifadeleri yer aldı.