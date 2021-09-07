İnsaat-Sen: TOGG fabrika şantiyesinde sıcak su yok, yemek sırası çok!

TOGG fabrika şantiyesinde çalışan işçiler, koşullardan şikâyet etti. İnşaat-Sen’e ulaşan işçiler, Yapı Merkezi şirketine ait şantiyede yemekhanenin yetersiz olmasından kaynaklı tüm öğle molasını sıra bekleyerek geçirdiklerini belirtti. Ayrıca iki gündür sıcak su olmadığından dolayı mesaiden sonra duş alamadıklarını ileri süren işçiler, birçok işçinin soğuk suyla duş almak zorunda kaldığını söyledi.

'Yetkililere defalarca durumu bildirmelerine rağmen şantiye yönetimi eksikleri gidermek üzere bir adım atmadı” diyen İnşaat-Sen, konuya ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

"Bursa Gemlik’te yapımı devam eden TOGG yerli araba fabrikası inşaatında işçiler öğle molalarını yemek sırasında ayakta geçirmek zorunda kalıyor. İnşaat-Sen’e ulaşan işçiler Yapı Merkezi şirketine ait şantiyede yemekhanenin yetersiz olmasından kaynaklı tüm öğle molasını sıra bekleyerek geçirdiklerini belirtti. Ayrıca iki gündür sıcak su olmadığından dolayı mesaiden sonra duş alamadıklarını belirten işçiler, birçok işçinin soğuk suyla duş almak zorunda kaldığını söyledi.

Yetkililere defalarca durumu bildirmelerine rağmen şantiye yönetimi eksikleri gidermek üzere bir adım atmadı.

Şantiyelerdeki koşulların iyileştirilmesi bir lütuf değil zorunluluktur. Şantiyeler esir kampı değil her sabahın şafağında çalışmaya başlayan inşaat işçilerinin, çalıştıkları süre boyunca yaşam alanıdır. Yapı Merkezi şirketi ve TOGG yetkilileri, derhal şantiyedeki yemek ve su sorunlarını çözmek zorundadır."