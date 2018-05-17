İnşaat sektöründen otopark yönetmeliği tepkisi

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi Levent Bendeş Resmi Gazete\'de yayımlanan ve 1 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirilen yeni otopark yönetmeliğinin inşaat sektörünü baltalayacağını öne sürerek, yönetmelik öncesinde yapılmış birçok projede hesapta olmayan maliyet artışları ile beraber mal sahipleri ve yatırımcı arasında hukuki sorunlar yaşanacağını öne sürdü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yerleşim yerlerindeki trafik sorunlarının çözümü için otoparklara yönelik yeni düzenlemeye giderek binalardaki her konut için bir otopark alanı ayrılması zorunluluğu getirdi. 1 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen yeni yönetmeliği eleştiren İTO Meclis Üyesi Levent Bendeş, ister tek katlı, ister 50 katlı bir yapı olsun, inşaatın toplam maliyetinde yaklaşık yüzde 10 ile yüzde 30 arasında artış olacağını öne sürdü. 71\'inci Mühendislik Grubu\'ndan meclis üyesi Levent Bendeş, gerek özel sektörün gerekse ülke ekonomisinin bu yönetmeliğin uygulamaya geçmesi ile beraber maliyeti karşılamaya hazır olmadığını savundu. Bendeş şöyle konuştu:

\"Bu yönetmelikle otoparkların yerin altına yapılması zorunluluğundan dolayı gerek topografik açıdan gerekse de jeolojik açıdan binanın taşıyıcı sisteminde gereksiz zorlamalar olacak. Bu durum ileride olası büyük depremlerde yapıları riske atabilir. Bitişik veya blok nizamlı yapılarda bu yönetmeliğin uygulanması, estetik ve bina taşıyıcı sisteminde sorunlar teşkil edebilecek. Ayrıca bu tür nizamlarda otoparktan çıkacak araçların ana caddelerde trafik sorunu yaratacağı düşünülmektedir. Bu yönetmelikle beraber kat mülkiyeti kanunu ile çelişkiler oluşabilecek ve yönetmeliğin hayata geçmesi ile birlikte hukuki sorunları da beraberinde getirebilecek.\"

\'MALİYETLER ARTACAK\'

Bölgesel otoparkların 5 yıllık imar planlaması içinde hayata geçirilmesinin çeşitli nedenlerle mümkün olamayacağını ileri süren Bendeş, \"Bu yönetmelik özel sektörün sorumlulukları açısından yaptırımlar uygularken, kamunun üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmemesi durumunda bir yaptırım uygulamamaktadır. Bu yönetmeliğin kısa zamanda hayata geçirilmek istenmesi nedeniyle özel sektör hazırlıksız yakalanmış, yönetmelik öncesinde yapılmış olan ve uzun bürokratik işlemlerden geçtikleri için yetişemeyecek birçok projede hesapta olmayan ciddi maliyet artışları olacak ve hatta bazıları çözümsüz hale gelerek mal sahipleri ile yatırımcı arasında hukuki sorunlar yaratacaktır. Biz yönetmeliğin en az bir yıl uzatılarak önce konuyla ilgili sivil toplum kuruluşu ve yerel yöneticileri ile birlikte otopark çalıştayı yapılmasını öneriyoruz. 60, 70 ve 71 meslek komiteleri olarak yönetmeliğin revize edilerek hazırlanmasının uygun olacağı görüşündeyiz\" diye konuştu.

KONUT FİYATLARINDA ARTIŞ

Özellikle İzmir\'de zaten yüksek olan konut fiyatlarının daha da artacağını ileri süren Levent Bendeş, inşaat sektöründe yüzde 50 oranında yavaşlama gözleneceğini savundu. Bendeş, \"Vatandaşlar kiralarda yaşamaya mahkum edilecek. Bir yandan kentsel dönüşüm isteniyor bir yandan da otopark yönetmeliği ile zemin katlar kullanıma kapatılıyor. Kentsel dönüşüm olumsuz etkilenecek. İnşaat sektörü zaten dar boğazda. Bir yandan imar affı çıkarıp faizleri düşürürken bir yandan da bu yönetmeliğin çıkarılıp sektörün baltalanmasına anlam veremiyoruz\" dedi.

FOTOĞRAFLI