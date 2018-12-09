İnşaat mühendisi Narin, Bayburt'un yerel seçimde ilk kadın aday adayı oldu

Murat SÖYLEMEZ/DEMİRÖZÜ (Bayburt), (DHA) - BAYBURT\'ta, yerel seçim için AK Parti\'den Demirözü İlçe Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurusunda bulunan inşaat mühendisi Narin Ayengin (23), kentin seçim tarihinde ilk kadın aday adayı olduğunu söyledi. Ayengin, \"Seçilirim seçilmem, o farklı bir konudur; ama ilk önce yapacağım şey hizmettir. İlk kadın aday olmak çok farklı bir şey\" dedi.

Bayburt Demirözü\'de inşaat mühendisliği yapan Narin Ayengin, 31 Mart 2019\'da yapılacak yerel seçim öncesi, AK Parti Bayburt İl Başkanlığı\'na gidip, ilçe belediye başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulundu. Bayburt\'un seçim tarihinde ilk kadın belediye başkan aday adayı olan Ayengin, talip olduğu ilçe belediye başkanlığına aday gösterilmesi ve seçimi kazanması halinde hizmet için çalışacağını söyledi. Demirözü ilçesinde, seçmenlerin desteğini almak amacıyla sokak sokak gezip, esnaf ziyaretlerinde de bulunan Ayengin, Türkiye\'nin ilk kadın belediye başkanlarından Müfide İlhan\'ın ilkesi ve ülküsüyle yola çıktığını dile getirdi.

KADINLAR \'BİZİ CESARETLENDİRDİN\' DİYOR

İnşaat mühendisi Narin Ayengin, adaylık başvurusunun ardından ilçedeki kadınların da kendisini desteklediğini söyledi. Kadınların \'Bizi cesaretlendirdin\' demesinin kendisini yüreklendirdiğini kaydeden Ayengin, \"Yakın çevremdeki arkadaşlarımın teşvik ve ricasıyla aday oldum. Amacım belediyemizin kapısını halka açmak, gönlümüzü halka açmak. Biraz belediye çizgisini değiştirmek biraz da kadınları ön plana çıkarmak için. Aday adayı olduktan sonra ilçemizdeki kadınlar beni görüp \'Bizi cesaretlendirdin, bize ön ayak oldun\' diyorlar. Bu yorumlardan sonra iyi ki aday olmuşum dedim. Cumhuriyet tarihinde, 1930 yılında ilk defa belediye seçimleri oldu. O zamandan sonra tabi ki söz sahibi olan bir sürü kadın oldu. İlk belediye başkanı Sadiye Hanım, ondan sonra Müfide İlhan, onların ilkesiyle ülküsüyle bu yola çıktım. Kadın aday olmak daha farklı bir şey. Kadın; bizim toplumumuzda, çocuğu yetiştiren, en başta evdeki bir öğretmen gibi algılanıyor. Ben kadınların halinden daha iyi anlayabileceğimi düşünüyorum. Bizim ilçemizdeki halkı daha iyi anlayacağımı düşünüyorum\" diye konuştu.

\'BAYBURT TARİHİNİN İLK KADIN ADAYIYIM\'

Sadece aday olduğu partililerden değil, tüm kesimlerden de destek aldığını kaydeden Ayengin, Bayburt\'ta ilk kez kadın adayı olduğunu vurgulayarak, \"Bu yolda olduğum için çok mutluyum; ailemin desteği, arkadaşlarımın teşvikinden çok mutluyum. Ben belediye başkanı aday adayı olarak Bayburt tarihinin her platformda şu an ilk kadın adayıyım. Seçilirim seçilmem, o farklı bir konudurİ ama ilk önce yapacağım şey hizmettir. İlk kadın aday olmak çok farklı bir şey, zaten ilçenin ilk kadın esnafıyım\" dedi.

\'KIZIMIN ARKASINDAYIM\'

Narin Ayengin\'in annesi Songül Ayengin de kızının sonuna kadar arkasında olduğunu dile getirerek, \"Gençlerimizin önünü açmak lazım. Neden genç kızlarımızın yapamayacağı bir iş olsun? Kızım belediye başkan aday adayı, Bayburt’un ilk kadın adayı. İnşallah görev kızıma verilir, çok memnun oluruz\" diye konuştu.

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