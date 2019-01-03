T24 LogoT24 Logo
Gündem

İnşaat malzemesi hırsızlığına 5 gözaltı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da yaklaşık 10 bin TL değerinde inşaat malzemesi çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli, polis tarafından yakalandı

03 Ocak 2019 16:57

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN\'da yaklaşık 10 bin TL değerinde inşaat malzemesi çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli, polis tarafından yakalandı.
Gölbucağı Mahallesi\'nde 5 şüpheli, iddiaya göre, inşaat malzemesi taşıyan minibüsü takip etti. Minibüsün park edildiği yerde bagajı açan şüpheliler, yaklaşık 10 bin TL değerindeki malzemeyi çalıp kaçtı. Olayı haber alan polis ekipleri, hemen harekete geçti. Ekipler, hırsızlık şüphelileri M.D., A.K., K.K., A.S ve Z.D.\'yi evlerinde yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin minibüsten çaldıkları malzemeleri Tuzluca köyünde sakladıklarını belirtmesi üzerine ekipler, köyde arama yaptı. Aramada bulunan malzemeler polis tarafından sahiplerine teslim edildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ayhan ACARBARTIN DHA BARTINTLGölbucağı MahallesiMinibüsünOlayıEkiplerTuzlucaAramadaSorgularınınFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24