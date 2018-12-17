İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi 83.81 puana düştü

İstanbul, 17 Aralık (DHA) - İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, Kasım\'da, bir önceki aya göre 1.82 puan düşerek, 83.81 puan düzeyine indi.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) tarafından yapılan açıklamada, \"endeks sonuçlarının, önümüzdeki aylara ilişkin güven ve beklentilerdeki gerilemenin, mevsimsel yavaşlamanın da etkisiyle inşaat malzemeleri sanayisinde küçülme yaşanabileceği endişesini artırdığı\" belirtildi.

Açıklamada araştırmanın sonuçları şöyle değerlendirildi:

\"İnşaat malzemeleri sanayisinde faaliyetler Kasım ayında da küçülmesini sürdürdü. Böylece gerileme dördüncü ayına taşındı. Faaliyetlerde gerilemenin ana nedeni müteahhitlik ve inşaat sektöründe artan sıkıntıların yarattığı iç talepteki keskin daralma oldu. Faaliyet Endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre 3.2 puan düştü.

\"İhracat hariç diğer faaliyetlerde kuvvetli gerilemeler ortaya çıktı. Kasım ayındaki gerileme Ekim ayına göre daha fazla oldu. Yurtiçi satışlar Kasım ayında hızlanarak geriledi.

\"İhracat artışı ise Kasım ayında durdu. Yurtdışı satış fiyatlarında ise gerileme arttı. İnşaat sektörünün mevsimsel olarak durağanlaştığı bir döneme girilmesi nedeniyle, önümüzdeki birkaç ayın, inşaat malzemeleri sanayi faaliyetleri için sıkıntılı geçeceği öngörülüyor.

\"Kasım ayında da devam eden Güven Endeksi’ndeki gerilemede, inşaat sektöründe yaşanan daralmalar etkili oldu. Kasım ayında faaliyetlerdeki gerilemenin hızlanarak sürmesi de güveni olumsuz etkiledi ve güven seviyesi bir önceki aya göre 1.5 puan düştü. Kasım ayında güven seviyesi, 15.3 puan fark ile geçen yılın Kasım ayı güven seviyesinin çok altında kaldı.

\"Türkiye ekonomisi, inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisine ilişkin güven kaybı yavaşlayarak da olsa Kasım ayında sürdü. Yurtiçi pazarlarda Kasım ayında da güven kaybı gerçekleşti. İhracat pazarlarında ise güven Kasım ayında durağanlaştı.

\"Güven Endeksi’nin hassasiyeti giderek iç pazardaki gelişmelere yöneldi. Bu nedenle güven seviyelerinde iyileşme için iç pazarda iyileştirici ve güven artırıcı adımlara ihtiyaç duyulduğu görülüyor.

\"Faaliyetlerdeki daralmanın sürmesi ve güven kaybı beklentileri, sektörü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Beklentiler daha çok inşaat sektörüne ve iç pazardaki daralmaya ilişkin endişeler nedeniyle düşüyor.

\"Beklenti Endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre 2.2 puan geriledi. Böylece son 8 ayda beklentilerde toplam 18.7 puan gerileme yaşandı. Bu gerileme ile birlikte Kasım ayı beklenti seviyesi geçen yılın aynı döneminin beklenti seviyesinin 15.5 puan altına indi.\"