İnşaat malzemeleri ihracatı ilk kez 3 milyar doları aştı

Türkiye İMSAD eylül ayına ilişkin "İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi"ni açıkladı. Buna göre İnşaat malzemeleri ihracatı parasal bazda ilk kez 3,11 milyar dolara ulaşırken, miktar bazında da 5,98 milyon ton ile en yüksek seviyeye ulaştı.

İnşaat malzemeleri sanayi ortalaması yıllık ihracat birim fiyatı eylülde yıllık yüzde 48,6 artarken, 2020'de kilo başına 0,35 dolar olan ortalama ihracat birim fiyatı, Eylül 2021'de kilo başına 0,52 dolara yükseldi.

İthalat bir önceki ağustos ayına göre sınırlı ölçüde gerilerken, 2021 yılı eylül ayında inşaat malzemeleri ithalatı 723 milyon dolar ve 225 bin 207ton seviyelerinde gerçekleşti. İnşaat malzemeleri sanayi ithalat birim fiyatı 2021 yılı eylül ayında kilo başına 3,21 dolar seviyesine çıktı. Söz konusu yükselişte şimdiye kadar ki en yüksek ithalat birim fiyatı olarak kaydedildi.

Demir-çelik birim fiyatı yüzde 52,4 yükseldi

Eylül ayında 8 alt ürün grubunun 6’sında ihracat birim fiyatları 2020 Eylül ayına göre yükseldi. 2021 Eylül ayında demir çelik ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,4 yükseldi.

Mineral, taş ve toprak ürünlerinin ortalama ihracat birim fiyatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20 arttı. Elektrik malzemeleri ve teçhizatları ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 26,5, ağaç ve ahşap ürünleri ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 24,6, kimyasal bazlı ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 26,5 yükseldi.