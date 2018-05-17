İnşaat Malzemeleri Bileşik Endeksi Nisan'da 0.5 puan geriledi

İstanbul, 17 Mayıs (DHA) - İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi Nisan 2018 sonuçlarına göre; son üç aydır iyileşme eğiliminde olan endeks, Nisan ayında 0.5 puan düşüşle 100.82 düzeyine geriledi. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Bileşik Endeks’teki beklenmedik gerilemede; faaliyetlerdeki yavaşlama, erken seçim sürecinde güven ve beklentilerdeki azalma etkili oldu.

Açıklamaya göre Nisan ayındaki bu gelişmelere rağmen Bileşik Endeks, geçen yılın Nisan ayına göre 6.39 puan daha yüksek gerçekleşmeyi başardı. Tüm alt endeksler, geçen yılın aynı döneminin üzerinde gerçekleşti.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayisi Bileşik Endeksi’nin Nisan 2018 sonuçları açıklanan raporda şu bilgiler yer aldı:

“Faaliyetlerde, beklentilerin altında bir performans yaşandı.

“Türkiye ekonomisi ile inşaat sektörüne ilişkin Mart ayında başlayan güven kaybı Nisan ayında hızlandı.

“Yurtiçi pazarlarda da Nisan ayında uzun süre sonra güven kaybı gerçekleşti.

“İhracat pazarlarına yönelik güven ise Nisan ayında da artışına, yavaşlayarak devam etti. Tek güven artışının yine ihracat pazarlarına yönelik olduğu Güven Endeksi’ndeki gerileme, iyileşmenin kırılgan olduğunu gösterdi.

“İnşaat malzemeleri sanayisinde faaliyetler, Nisan ayında, bir önceki aya göre artmaya devam etti. Ancak artışın sınırlı olduğu faaliyetler, beklentilerin altında bir performans gösterdi. Bu performansta, inşaat işleri talebindeki mevsimsel artışın zayıf kalması belirleyici ana unsur oldu. Yani mevsimselliğin inşaat faaliyetlerine katkısı azaldı. Faaliyet Endeksi, Nisan ayında Mart ayına göre 1.5 puan arttı.

“Ayrıca Nisan ayındaki faaliyet seviyesi, geçen yıl aynı dönemin 13.1 puan üzerinde gerçekleşti. Yurtiçi satışlar, Nisan ayında önemli ölçüde artarken, ihracat da istikrarlı yükselişini sürdürdü. Üretim artışının yavaşladığı Nisan ayında cirolar, iç ve dış satışlardaki artışa bağlı olarak büyüdü.

Güven Endeksi 5 ay sonra ilk kez geriledi

“Güven Endeksi, Nisan ayında 5 ay sonra geriledi. Faaliyetlerdeki yavaşlamanın yanı sıra erken seçim süreci, güvendeki kademeli iyileşmeyi kesintiye uğrattı. Güven Endeksi, 2017 yılı Kasım ayından sonra ilk kez geriledi. Nisan ayında faaliyetlerdeki yavaşlayan performansa ilave olarak beklentilerdeki bozulma da güven kaybında etkili oldu. Güven seviyesi bir önceki aya göre 1.5 puan düştü. Böylece güven seviyesi geçen yılın aynı ayının güven seviyesinin sadece 0.6 puan üzerinde kalabildi.

Beklentilerde 4 aydır süren iyileşme kesintiye uğradı

“Beklentilerdeki artış eğilimi de Nisan ayında, gerilemeye döndü. Faaliyetlerdeki yavaş artışa ilave olarak, erken seçim süreci, güvenin yanı sıra beklentileri de olumsuz etkiledi.Beklenti Endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre 0.8 puan düştü. Böylece Aralık ayından beri süren iyileşme kesintiye uğradı. Buna rağmen Nisan ayı beklenti seviyesi, geçen yılın aynı dönemine göre halen 7.1 puan daha yukarıda gerçekleşti.

“Türkiye ekonomisi ve inşaat malzemeleri sanayisine ilişkin beklentiler Nisan ayında düştü. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi siparişlerdeki gerileme, en önemli gelişme olarak ortaya çıktı. Gelecek üç aya ilişkin ihracat siparişlerindeki artış ise Nisan ayında yavaşlayarak sürdü. Erken seçim sürecinin etkisine rağmen, önümüzdeki üç ayın üretim, yatırım ve istihdam beklentilerinde ise sınırlı iyileşmeler devam etti.

“İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nde son olarak, Ramazan ve Bayram döneminin etkileri ile önümüzdeki iki ayın faaliyetlerinde yavaşlamanın beklendiği; güven ve beklentileri ise seçime ilişkin öngörülerin şekillendireceği belirtildi.”