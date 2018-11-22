İnşaat maliyet endeksi Eylül'de yıllık yüzde 39.66 arttı

İstanbul, 22 Kasım (DHA) – İnşaat maliyet endeksi (İME) Eylül ayında aylık yüzde 5.88, yıllık yüzde 39.66 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eylül’de aylık bazda;

- malzeme endeksi yüzde 8.0,

- işçilik endeksi ise yüzde 0.46 arttı.

Eylül’de yıllık bazda;

- malzeme endeksi yüzde 50.04,

- işçilik endeksi de yüzde 17.24 yükseldi.

TÜİK verilerine göre, Eylül’de bina inşaatı maliyet endeksi aylık bazda yüzde 6.17, yıllık bazda ise yüzde 38.06 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi Eylül’de yüzde 8.50, işçilik endeksi yüzde 0.42 arttı.

Ayrıca Eylül’de yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 48.02, işçilik endeksi yüzde 17.10 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, Eylül’de aylık yüzde 4.97, yıllık ise yüzde 45 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi Eylül’de yüzde 6.45, işçilik endeksi yüzde 0.59 arttı.

Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi Eylül’de yüzde 56.48, işçilik endeksi yüzde 17.77 arttı. (Grafik)