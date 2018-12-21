İnşaat maliyet endeksi Ekim'de yıllık yüzde 37.52 arttı

İstanbul, 21 Aralık (DHA) – İnşaat maliyetleri Ekim’de, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37.52 arttı. Aynı dönemde, bina inşaatı maliyetlyeri yüzde 36.71 artarken, bina dışı maliyetlerdeki artış da yüzde 40.16\'yı buldu.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) inşaat maliyet endeksi (İME) verilerine göre Ekim’de bir önceki aya göre;

- inşaat maliyet endeksi yüzde 0.16

- malzeme endeksi yüzde 0.4 düşerken

- işçilik endeksi yüzde 0.49 arttı.

Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 46.56 yükselirken, işçilik endeksindeki artış yüzde 17.59\'da kaldı.

TÜİK’e göre;

“Bina inşaatı maliyet endeksi Ekim’de, bir önceki aya göre yüzde 0.09, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36.71 arttı. Malzeme endeksi Ekim’de Eylül ayına göre yüzde 0.06 düşerken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45.69 arttı. İşçilik endeksi Ekim’de bir önceki aya göre yüzde 0.51, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 17.55 arttı.

“Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi Ekim’de, bir önceki aya göre yüzde 0.98 düşerken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40.16 arttı. Malzeme endeksi Eylül ayına göre yüzde 1.42 düşerken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49.36 arttı. İşçilik endeksi de Ekim’de aylık yüzde 0.42, yıllık yüzde 17.74 arttı.” (Tablo ve Grafik)