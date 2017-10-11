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Yaşam

İnşaat kazısında Roma dönemine ait mezar taşları bulundu

Çıkartılan taşlar Düzce Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından detaylı inceleme için alındı

11 Ekim 2017 06:40

Düzce’de bir inşaat firmasının sondaj ve yüzey temizleme çalışmaları sırasında Roma dönemine ait mezar taşlarına rastlandı.

Kent merkezine bağlı Konuralp Bölgesi Beçi Yörükler Mahallesi'nde, bir inşaat şirketi iş makinesi ile sondaj ve yüzey temizleme çalışması yaparken, estetik motifleri olan bazı taş parçaları bulundu. İşçiler, durumu hemen polise bildirdi. İnşaat alanına gelen polisler Düzce Müze Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Müze müdürlüğünde görevli arkeoglar, yaptıkları incelemede taşların Roma dönemine ait mezar taşı motiflerine benzediğini tespit etti. Arkeologlar, inşaat için yapılan kazıyı durdurarak bölgede arkeolojik kazı yapmak için çalışma başlattı. Çıkartılan taşlar Düzce Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından detaylı inceleme için alındı.

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