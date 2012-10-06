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Yaşam

İnşaat iskelesi çöktü: 2 ölü

Rize'de inşaat iskelesinin halatının kopması sonucu 6. kattan düşen üç işçiden ikisi öldü biri ağır yaralandı

06 Ekim 2012 00:41

 

Rize'de üzerinde bulundukları inşaat iskelesinin halatı kopan 3 işçi, 6. kattan düştü. Kazada 2 işçi ölürken, 1 işçi ağır yaralandı.
 
Atmeydanı Mahallesi'nde bir inşaatta işçi olarak çalışan İslam Aygün (26), Fatih Mercan (22) ve Ömer Öztürk (25) 6. katta inşaatın dış cephesinde asılı olan iskelede boya yaptıkları sırada iskelenin halatı koptu.
 
Öztürk ve Mercan kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
 
Ağır yaralanan Aygün ise yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Kazayı gören bazı çocukların gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.
 
Rize Valisi Nurullah Çakır, hastaneye giderek yetkililerden olay hakkında bilgi aldı.
 
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 

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