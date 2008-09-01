İnşaat işi yapan Türkler Rusya restinden endişeli

Rusya’nın Türk ihraç ürünlerini taşıyan TIR’lara çıkardığı sorunlar nedeniyle başlayan ve önceki gün Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’in “Biz de Rusya’ya karşı tedbir paketini Pazartesi günü uygulamaya koyuyoruz” açıklamasıyla restleşme haline dönüşen gelişmeler Rusya’da iş yapan işadamlarını endişelendirdi.



Rusya’da gümrüklerden mal girişinin durma noktasına gelmesi nedeniyle özellikle inşaat şantiyelerinde sıkıntıların başladığı belirtilirken bu ülkede 40 bin Türk işçisinin bulunduğu açıklandı. Türkiye’den Rusya’ya yönelik herhangi bir yaptırımının ’geri tepeceği’ uyarısında bulunan işadamları, gümrüklerdeki sorun nedeniyle şu anda Türkiye’den Rusya’da kullanılmak üzere gönderilen tam mamül ve yarı mamüller inşaatlara ulaşılamadığını, şantiyelerde sıkıntı başladığını, gümrüklerdeki sorun devam ederse inşaatların durma noktasına gelebileceğini kaydetti.



Sorun üst düzey görüşmelerle çözülür



Rusya’da çok sayıda Türk işadamı ve inşaat şirketinin bulunduğunu, ülkeye mal gönderenlerle birlikte herhangi bir olumsuzluktan zarar görecek 1 milyon insanın olduğuna dikkat çeken Rönesans İnşaat’ın Başkanı Erman Ilıcak,, “Rusya bizden mal almayabilir ama biz onlardan mal almak zorundayız. Sorun devam ederse buradaki inşaat işleri ciddi zarar görecek” diye konuştu.

Erman Ilıcak, şunları söyledi: “Şu anda Rusya’da iş yapan işadamları olarak çok endişeliyiz. Bu sorun yaptırımlarla çözülebilecek bir şey değil. Türkiye tarafından Rusya’ya uygulanacak herhangi bir yaptırım geri teper biz kaybederiz. Bu sorunu Başbakanımız ve Devlet Bakanımız Kürşad Bey’in nezdinde üst düzey bir görüşme çözebilir. İyi niyetle masaya oturmak gerekiyor.”

