T24 LogoT24 Logo
Gündem

İnşaat işçisinin vücuduna saplanan demir çıkarıldı

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen Sinan Yıldız'ın sırtından girip başından çıkan demir çubuk, hastanede yapılan operasyonla çıkarıldı

22 Ağustos 2017 17:09

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen Sinan Yıldız\'ın sırtından girip başından çıkan demir çubuk, hastanede yapılan operasyonla çıkarıldı. Sinan Yıldız yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
Dün, İzmit Veliahmet Mahallesi\'nde çalıştığı inşaatın üçüncü katından demir çubukların üzerine düşen Sinan Yıldız\'ın sırtından giren demir çubuk başından çıktı. İtfaiye ekibi demir çubuğu keserken, Sinan Yıldız vücuduna saplanan demir çubukla Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne buradan da Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Sinan Yıldız\'ın vücuduna giren demir çubuk başarılı bir ameliyatla çıkarıldı. Sağ gözünde hasar oluşan Sinan Yıldız\'ın göz ameliyatı olacağı belirtildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Yıldız\' tedaviye olumlu cevap verdiği, sağlık durumunun iyiye gittiği kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Faruk KIYAKİZMİT Kocaeli DHAYıldızSinan YıldızDünVeliahmet MahallesiKocaeli Devlet HastanesiDerince EğitimAraştırma HastanesiSağFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı: Bakteri üreten ürünleri çamaşır suyuyla yıkayıp...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24