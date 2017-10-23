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İnşaat işçisi tabancayla intihar etti

OLCAY DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de inşaat işçisi 31 yaşındaki Osman Başyurt, tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi

23 Ekim 2017 20:25

OLCAY DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de inşaat işçisi 31 yaşındaki Osman Başyurt, tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.
Merkez Melikgazi ilçesine bağlı Danişment Gazi Mahallesi, Seren Sokak\'ta öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Osman Başyurt evde eşi ve kızının olmadığı sırada başına dayadığı tabancayı ateşledi. Silah sesi üzerine eve gelen komşuları Başyurt\'un cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerine gelen polis, intihar olayı ile ilgili araştırma yaparken, Başyurt\'un zaman zaman eşi ile tartıştığı ve maddi sorunlar yaşadığı öne sürüldü. Cenaze, otopsi için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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