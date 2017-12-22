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İnşaat işçisi kendini astı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, Ramazan T

22 Aralık 2017 15:37

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, Ramazan T. (18) çalıştığı inşaatta kendisini asarak yaşamına son verdi.
Merkez Melikgazi ilçesi Yıldırımbeyazıt Mahallesi\'ndeki inşaatta çalışan Ramazan T., kendisini su tesisatına astı. Ramazan T.\'yi asılı halde bulan çalışma arkadaşları hemen indirip, 112 ve 155 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin öldüğünü belirledi. Genç işçisinin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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