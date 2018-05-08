T24 LogoT24 Logo
Gündem

İnşaat işçisi, evinde kendini astı

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da inşaat işçisi Şerafettin Y

08 Mayıs 2018 20:56

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da inşaat işçisi Şerafettin Y. (37) evinin tavanındaki kancaya kendini iple asarak yaşamına son verdi.
Evli ve 3 çocuk babası Şerafettin Y.\'den haber alamayan yakınları, bu sabah merak edip, İslamhaneleri Mahallesi\'ndeki evine gitti. Kapıyı üzerinde bırakılan anahtarla açıp içeri giren yakınları, Şerafettin Y.\'yi odanın tavanındaki kancaya iple asılı olarak bulup, şok oldu. Üzerlerindeki şoku atmalarının ardından kardeşi Ramazan Y.\'ye durumu 112 Acil Servis ve jandarmaya bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Şerafettin Y.\'nin öldüğünü belirledi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından intihar ettiği belirlenen Şerafettin Y.\'nin cesedi, kesin ölüm nedenin tespiti için otosi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Şerafettin Y.\'nin 3 çocuğunu da yanına alan 6 aylık hamile eşinin 1 ay önce Uşak\'taki baba evine gittiği öğrenildi. Bu nedenle intihar etmiş olabileceği üzerinde durulan Şerafettin Y.\'nin ölüm haberini alan eşinin Bodrum\'a dönmek için yola çıktığı öğrenildi. Jandarma, Şerafettin Y.\'nin intiharı ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nilüfer DEMİRBODRUM Muğla DHA BODRUMEvliMahallesiKapıyıRamazanAcil ServisEveJandarmaMuğla Adli Tıp KurumuUşakBuBodrumFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24