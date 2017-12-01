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İnşaat işçisi, çöken istinat duvarının altında kalarak yaralandı

Mesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde inşaatın çöken istinat duvarın altında kalan inşaat işçisi Murteza Yıldırım yaralandı

01 Aralık 2017 21:07

Mesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde inşaatın çöken istinat duvarın altında kalan inşaat işçisi Murteza Yıldırım yaralandı.
Olay saat 17.00 sıralarında, Gebze Beylikbağı Mahallesi Vatan Caddesi\'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın önündeki istinat duvarı çöktü. İnşaatta çalışan Murteza Yıldırım çöken duvarın altında kalarak yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Duvarın altından çıkarılan Yıldırım\'a 112 Acil ekibi ilk müdahalede bulundu. Gebze Fatih Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Murteza Yıldırım tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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