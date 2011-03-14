İnşaat işçiliğinden imparatorluğa

T24 - İnşaatlarda çalışırken keşfedilen İbrahim Tatlıses, güçlü sesi sayesinde şöhret basamaklarını hızla tırmanarak zirveye oturdu. Tatlıses’in TV ve radyonun yanı sıra çok sayıda şirketi bulunuyor.
Annesi Kürt, babası Arap olan İbrahim Tatlıses, 1 Ocak 1952 tarihinde Şanlıurfa’da dünyaya geldi. İbrahim’in Tatlıses olmadan önceki soyadı Tatlı’ydı.
Yedi çocuklu fakir bir ailenin çocuğu olan Tatlıses, inşaatlarda demir ustası olarak çalıştı.
Adanalı bir sinemacının, inşaatta sesini duymasıyla bir anda ünlenen Tatlıses, çeşitli gazinolarda sahneye çıktı.
1975 yılında çıkardığı "Ayağında Kundura" adlı plakla tüm Türkiyeye sesini duyurdu. Ardından "Sabuha", "Dom Dom Kurşunu", "Bir Mumdur" gibi türküleriyle ününü pekiştirdi.
"Allah Allah", "Kara Zindan", "İnsanlar" ve "Fosforlu Cevriyem" gibi albümlerinin satışı milyonları aştı.
"Allahım Neydi Günahım", "Yakamoz", "Yol Ver Dağlar" "Sormadın beni" "Fırat" gibi popüler parçaları kendisine has üslubuyla yorumlayarak 1996 ve 1997 yılında sayısız ödülün sahibi oldu.
İbrahim Tatlıses, birçok sinema filmi yaptı, “talk show” programları hazırladı.
Tatlıses; gıda, film, yapım, turizm, havacılık ve yayıncılık dallarında hizmet veren pek çok şirketi bulunuyor.
İbrahim Tatlıses, 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerinde Genç Parti’den milletvekili adayı oldu. Partisi barajı aşamayınca milletvekili seçilemedi.
5 Mart 2008 tarihinde "Neden" adlı son albümünü yaptı.
Tatlıses’in bugüne kadar çıkardığı albümleri şunlar:
Bir yol goster
Ayağında Kundura
Sabuha
Dom Dom Kurşunu
Bir Mumdur
Ben İnsan Değil Miyim
Ah Ceylan
Gelme İstemem
Yaşamak Bu Değil
Mutlu Ol Yeter
Yagmur
Yalan
Veremli Kiz
Benim Hayatım
Sevda Yüklü Kervanlar
Gülüm Benim-Gülümse Biraz
Sevdim de Sevilmedim
Huzurum Kalmadi
Mavi Mavi (1985)
Allah Allah-Hülya
Kara Zindan
Fosforlu Cevriyem
Kralın Konseri-Anılarım
İnsanlar (1990)
Söylim mi
Dünü Ve Bugünü İle (1992)
Vur Gitsin Beni-Yemin Ettim
Ben Aşk İçin Ölürüm
Imperatordan Uzun Havalar
Ah Keşkem (1992)
Haydi Söyle (1994)
Mega Aşk (1995)
İbrahim Tatlıses Klasikleri (1995)
Ben De İsterem (1996)
At Gitsin (1997)
Selam Olsun (1999)
Türkülerimiz (2000)
Türkü Dinle Türkü Söyle (2000)
Yetmez Mi (2001)
Tek Tek (2003)
Aramam (2004)
Sizler İçin (2005)
Bulamadım (2007)
Neden (2008)