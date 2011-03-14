İnşaat işçiliğinden imparatorluğa

T24 - İnşaatlarda çalışırken keşfedilen İbrahim Tatlıses, güçlü sesi sayesinde şöhret basamaklarını hızla tırmanarak zirveye oturdu. Tatlıses’in TV ve radyonun yanı sıra çok sayıda şirketi bulunuyor.





Annesi Kürt, babası Arap olan İbrahim Tatlıses, 1 Ocak 1952 tarihinde Şanlıurfa’da dünyaya geldi. İbrahim’in Tatlıses olmadan önceki soyadı Tatlı’ydı.

Yedi çocuklu fakir bir ailenin çocuğu olan Tatlıses, inşaatlarda demir ustası olarak çalıştı.

Adanalı bir sinemacının, inşaatta sesini duymasıyla bir anda ünlenen Tatlıses, çeşitli gazinolarda sahneye çıktı.

1975 yılında çıkardığı "Ayağında Kundura" adlı plakla tüm Türkiyeye sesini duyurdu. Ardından "Sabuha", "Dom Dom Kurşunu", "Bir Mumdur" gibi türküleriyle ününü pekiştirdi.

"Allah Allah", "Kara Zindan", "İnsanlar" ve "Fosforlu Cevriyem" gibi albümlerinin satışı milyonları aştı.

"Allahım Neydi Günahım", "Yakamoz", "Yol Ver Dağlar" "Sormadın beni" "Fırat" gibi popüler parçaları kendisine has üslubuyla yorumlayarak 1996 ve 1997 yılında sayısız ödülün sahibi oldu.

İbrahim Tatlıses, birçok sinema filmi yaptı, “talk show” programları hazırladı.

Tatlıses; gıda, film, yapım, turizm, havacılık ve yayıncılık dallarında hizmet veren pek çok şirketi bulunuyor.

İbrahim Tatlıses, 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerinde Genç Parti’den milletvekili adayı oldu. Partisi barajı aşamayınca milletvekili seçilemedi.

5 Mart 2008 tarihinde "Neden" adlı son albümünü yaptı.



Tatlıses’in bugüne kadar çıkardığı albümleri şunlar:

Bir yol goster

Ayağında Kundura

Sabuha

Dom Dom Kurşunu

Bir Mumdur

Ben İnsan Değil Miyim

Ah Ceylan

Gelme İstemem

Yaşamak Bu Değil

Mutlu Ol Yeter

Yagmur

Yalan

Veremli Kiz

Benim Hayatım

Sevda Yüklü Kervanlar

Gülüm Benim-Gülümse Biraz

Sevdim de Sevilmedim

Huzurum Kalmadi

Mavi Mavi (1985)

Allah Allah-Hülya

Kara Zindan

Fosforlu Cevriyem

Kralın Konseri-Anılarım

İnsanlar (1990)

Söylim mi

Dünü Ve Bugünü İle (1992)

Vur Gitsin Beni-Yemin Ettim

Ben Aşk İçin Ölürüm

Imperatordan Uzun Havalar

Ah Keşkem (1992)

Haydi Söyle (1994)

Mega Aşk (1995)

İbrahim Tatlıses Klasikleri (1995)

Ben De İsterem (1996)

At Gitsin (1997)

Selam Olsun (1999)

Türkülerimiz (2000)

Türkü Dinle Türkü Söyle (2000)

Yetmez Mi (2001)

Tek Tek (2003)

Aramam (2004)

Sizler İçin (2005)

Bulamadım (2007)

Neden (2008)

