İnşaat işçilerinin kaldığı prefabrik yatakhaneler yandı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesinde yapımı devam eden sitenin inşaatında çalışan işçilerin kullandığı prefabrik yemekhane ve yatakhanelerde yangın çıktı. Yangında işçilerin kullandığı prefabrikler kullanılamaz hale geldi, ölen ya da yaralanan olmadı.

İlçeye bağlı Debboylar mevkiinde, inşası devam eden 181 dairelik toplu konut projesinde çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde saat 15.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Konteynerlerin bulunduğu bölgeden dumanların ve alevlerin yükseldiğini gören işçiler, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen Bayramiç Belediyesi\'ne ait 3 itfaiye aracı, 1 vidanjör ile Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü\'ne ait 2 arazöz yangına müdahale etti. Gökyüzüne yükselen kara dumanlar ilçeyi kaplarken, yangın 1,5 saat içinde güçlükle kontrol altına alındı. Ambulans ve sağlık ekiplerinin hazır beklediği yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 80 işçinin kaldığı prefabrik yatakhane yanarak kullanılamaz hale geldi.

Soğutma çalışmaları devam eden yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



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