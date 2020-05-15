İnşaat işçilerinin Emaar önündeki eylemi kazanımla sonuçlandı

Koronavirüs sonrası iş durdurma kararı alan Emaar İnşaat işçilerin ücretlerini ödemedi. 2 ay boyunca ücretlerini almayı beklediklerini söyleyen işçiler bugün Emaar Tav-Sera Merkez Ofisi önünde eyleme başladı. Sendika.Org'un haberine göre sabah saatlerinde başlayan eylem sonrası şirket yönetimi işçilerle görüşme talep etti. Görüşme sonrası işçilerin hakları ödendi. Kazanımla sonuçlanan eylem sonrası işçiler eylemlerini sonlandırdı.

2 ay boyunca işçilerin mağdur edildiğini belirten İnşaat İş Sendikası yetkilisi, şirketin ödemeleri yapma vaadi ile işçileri oyaladığını ve konunun takipçisi olacaklarını belirtti.