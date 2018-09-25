Bugün sabah saatlerinde 400 işçinin servisler için eylem yaptığını duyuran İnşaat İş Sendikası, dört işçinin gözaltına aldığını aktardı.

İnşaat-İş Sendikası, 3. Havalimanı’nda bu sabah servislerin gecikmesi ve uzayan kuyruklar nedeniyle 400 işçinin eylem yaptığını, jandarma ve polisin müdahale ederek dört işçiyi gözaltına aldığını duyurdu.

İnşaat-İş'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

İGA'dan habere dair açıklama

İnşaat-İş Sendikası'nın yaptığı açıklama sonrasında

İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş.'den habere dair açıklama geldi. Açıklamada, "'İnşaat-İş: 3. havalimanında 400 arkadaşımız ayaklandı, 4 işçi gözaltına alındı' başlıklı habere istinaden kamuoyunu doğru bilgilendirme gereği doğmuştur. Haberde bahsedildiği gibi İstanbul Yeni Havalimanı’nda 4 işçinin göz altına alındığı ve işçilere yönelik operasyon yapıldığına yönelik haber asılsızdır" ifadeleri kullanıldı.