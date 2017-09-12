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İnşaat demiri, işçinin sırtına saplandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık İlçesi'nde inşaattan düşen 27 yaşındaki Serkan Türk'ün sırtına inşaat demiri saplandı

12 Eylül 2017 17:33

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Pazarcık İlçesi\'nde inşaattan düşen 27 yaşındaki Serkan Türk\'ün sırtına inşaat demiri saplandı.
Yukarı Pazarcık Mevkii\'nde yapımı süren inşaatın 2\'nci katında çalışan Serkan Türk, dengesini kaybederek düştü. Bu sırada kolon için kullanılacak demirlerden biri Türk\'ün sırtına saplandı. Yaralı işçiyi görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanstaki sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Serkan Türk, Necip Fazıl Şehir Hastanesi\'ne götürüldü. Ameliyata alınan Türk\'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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