-İNŞAAT ÇALIŞMASINDA KEMİKLER BULUNDU ARDAHAN (A.A) - 03.10.2010 - Ardahan'da, kent merkezindeki bir inşaatın temel çalışması sırasında bulunan insan kemiklerinin, incelenmek üzere Ankara Üniversitesine (AÜ) gönderileceği bildirildi. Karagöl Mahallesi'nde, Lütfü Karabağ'a ait bir inşaatın temel çalışması sırasında insan kemikleri görülmesi üzerine Cumhuriyet savcısının talimatıyla dün durdurulan inşaat çalışmasına yeniden başlandı. Savcı ve emniyet yetkililerinin gözetiminde yapılan inşaatın temel çalışmasında, şimdiye kadar 22 kafatası, birçok kemik ve bot türü giyeceklere rastlanıldı. İnsan kemiklerinin incelenmek üzere, AÜ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümüne gönderileceği öğrenildi.