T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İNŞAAT ÇALIŞMASINDA KEMİKLER BULUNDU ARDAHAN (A.A)

03 Ekim 2010 19:05

-İNŞAAT ÇALIŞMASINDA KEMİKLER BULUNDU ARDAHAN (A.A) - 03.10.2010 - Ardahan'da, kent merkezindeki bir inşaatın temel çalışması sırasında bulunan insan kemiklerinin, incelenmek üzere Ankara Üniversitesine (AÜ) gönderileceği bildirildi. Karagöl Mahallesi'nde, Lütfü Karabağ'a ait bir inşaatın temel çalışması sırasında insan kemikleri görülmesi üzerine Cumhuriyet savcısının talimatıyla dün durdurulan inşaat çalışmasına yeniden başlandı. Savcı ve emniyet yetkililerinin gözetiminde yapılan inşaatın temel çalışmasında, şimdiye kadar 22 kafatası, birçok kemik ve bot türü giyeceklere rastlanıldı. İnsan kemiklerinin incelenmek üzere, AÜ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümüne gönderileceği öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24