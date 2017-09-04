T24 LogoT24 Logo
Gündem

İnşaat boşluğunda cesedi bulundu

Şaban KARDEŞ/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Kapaklı İlçesi'nde yaşayan 23 yaşındaki Erol Tağmat, inşaat boşluğunda ölü bulundu

04 Eylül 2017 21:22

Şaban KARDEŞ/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Kapaklı İlçesi\'nde yaşayan 23 yaşındaki Erol Tağmat, inşaat boşluğunda ölü bulundu.
Kapaklı\'nın Pınar Bulvarı üzerinde 6 katlı bir inşaat ile apatman boşluğunda erkek cesedi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları çalışmada cesedin, ilçede yaşayan Erol Tağmat\'a ait olduğunu belirledi. Polis, Tağmat\'ın boşluğa düşerek yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duruyor. Cumhuriyet Savcısı Edip Emre Gürol\'un yaptığı incelemenin ardından Tağmat\'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Olayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KARDEŞKAPAKLI Tekirdağ DHA TEKİRDAĞ KapaklıErol TağmatKapaklı Pınar BulvarıOlayPolis TağmatCumhuriyet Savcısı Edip Emre GürolTağmatAdli Tıp KurumuOlaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24