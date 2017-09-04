İnşaat boşluğunda cesedi bulundu

Şaban KARDEŞ/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Kapaklı İlçesi\'nde yaşayan 23 yaşındaki Erol Tağmat, inşaat boşluğunda ölü bulundu.

Kapaklı\'nın Pınar Bulvarı üzerinde 6 katlı bir inşaat ile apatman boşluğunda erkek cesedi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları çalışmada cesedin, ilçede yaşayan Erol Tağmat\'a ait olduğunu belirledi. Polis, Tağmat\'ın boşluğa düşerek yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duruyor. Cumhuriyet Savcısı Edip Emre Gürol\'un yaptığı incelemenin ardından Tağmat\'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Olayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.

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