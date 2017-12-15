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İnşaat alanında iki işçi toprak altında kaldı

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-OKMEYDANI Cemal Kamacı Spor Kompleksi inşaatında hafriyat çalışması sırasında iki işçi toprak altında kaldı

15 Aralık 2017 00:08

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-OKMEYDANI Cemal Kamacı Spor Kompleksi inşaatında hafriyat çalışması sırasında iki işçi toprak altında kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan işçiler,  hastaneye kaldırıldı. İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay, Okmeydanı Cemal Kamacı Spor Kompleksi inşaatında saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Kepçe ile hafriyat çalışması yapıldığı sırada toprak kayması meydana geldi. İki işçi toprak altında kaldı. Diğer işçiler durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Bir işçi çalışma arkadaşları tarafından toprak altından kurtarıldı. Diğer işçi, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Toprak altında kalan işçiler ambulans ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İki işçinin de sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri iş kazası ile ilgili soruşturma başlattı.

(FOTOĞRAF)
 

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