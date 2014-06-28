İnovasyonun yeni merkezi: Çin

Çin markaları Almanya'da henüz fazla tanınmıyor. Huawei ise bir istisna teşkil ediyor.

Akıllı telefon arayan artık önce fiyata sonra kaliteye bakıyor. Ama bu Çin markasını

Apple'ın orijinalinden biraz farklı ve ucuz bir modeli sanmak hata olur. 1980'li yıllarda

Şenzen özel ticari bölgesinde kurulan Huawei kısa zamanda büyük bir teknoloji tröstü

olup çıktı. Telekomünikasyon devi ZTE gibi Huawei de dünyanın en fazla patent

sahibi olan şirketleri arasında yer alıyor.

Patent başvurularında 2012 dönüm noktası oldu ve Çin bu alanda Almanya'yı geride

bıraktı. Aynı yıl sadece ABD ve Japonya'nın patent sayısı Çin'den fazlaydı. Çin'deki

650 bin patent başvurusunun yüzde 60'ını özel şirketler yapıyor. Uzmanlar patent

sayısındaki artışı, Çin'in inovasyon merkezine geçiş sürecini tamamlaması olarak

nitelendiriyorlar. Çin artık araştırmanın üretimden kopuk olarak enstitülerde yapıldığı

plan ekonomisinden, özel sektörün inovasyon önderliğini üstlendiği piyasa

ekonomisine geçmiş bulunuyor.

Avrupa Ekonomik Araştırma Merkezi uzmanlarından Philipp Böing, Çin'de devlet

güdümlü araştırma ve geliştirme çağının kapandığını belirterek “Çin teknoloji ülkesi

olma iddiasında ve bu azimli hedefe de ulaşmak üzere” diyor.

"Sorun patent"

Milli gelirinin yüzde ikisini araştırma ve geliştirmeye harcayan Çin böylece Avrupa

Birliği ortalamasının üzerine çıkmış bulunuyor. Çin'e henüz teknoloji ülkesi

denemeyişinin patent başvurularının niteliğiyle ilgili olduğunu söyleyen

Böing,“Patentlerin ekonomik değerindeki dağılım eşit değil. Çin'de yığınla patent

başvurusu yapılıyor ama bu patentlerin ticari getirisi henüz göreceli

olarak düşük"

görüşünü dile getiriyor.

Alman uzman beş ila on yıla kadar Çin'in dünya liderliğini

ele geçireceğini belirtirken,

Sheffield Üniversitesi öğretim üyelerinden Andrew Tylecote

de dinamik şirketlerinin

bulunmasına rağmen beyin göçü nedeniyle Çin'in inovasyon gücünün zayıf olduğunu

iddia ediyor.

Alman kimyacılık devi BASF'in Asya-Pasifik şubesi başkanı

Albert Heuser ise en iyi

üniversitelerden mezun olan Çinlilerin, batılı şirketlerdekinden çok daha hızlı kariyer

yapabilecekleri kamu şirketlerini tercih ettiklerini ve bu nedenle BASF'in de 55 milyon

euroluk yatırımla Şanghay'da araştırma merkezi kurduğunu söyledi.

İnovasyon ortaklığı

Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı Müsteşarı Georg Schütte araştırma ve

geliştirmenin küreselleştiğini ve Almanya'nın Çin ile inovasyon ortaklığı başlatacağını

açıkladı. Schütte, “2015 ortak inovasyon yılında büyük kentlerin gelişimiyle, çevre

sağlığı, enerji üretimi ve modern ulaşım yöntemleri araştırmalarımızın ağırlık

merkezini oluşturacak” diye konuştu.

Müsteşarın dile getirdiği alanlarda Çin Almanya'dan

teknoloji ithal ediyor. Böylece

Çin'in kısa zamanda rakip haline gelmesi mümkün. Schütte işbirliğinin

nerede bitip

rekabetin nerede başladığı sorusunu şöyle yanıtladı.

“Rekabet, işletmelerde katma değerin yaratıldığı aşamada başlar. Şirket temsilcileri de

ortak faaliyet alanlarında yatırımları birleştirip birlikte

ilerleme sağlanabileceğini

belirtiyorlar. Piyasa aşamasına yaklaşıldıkça, ortakların öz çıkarları daha fazla önem

kazanıyor.”