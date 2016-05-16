İnovasyonda Asya arayı açıyor



Hamburg Dünya Ekonomi Enstitüsü'nün (HWWI) danışmanlık şirketi BDO ile birlikte yaptığı bir araştırmaya göre, yüksek teknoloji alanında alınan patentlerde Güney Kore ve Çin önde gidiyor.

Taklitçiden yenilikçiye

Araştırma, 2012 – 2014 yılları arası dönemi kapsıyor. Buna göre Güney Kore'de bir milyon nüfus başına 3 bin 134 patent düşüyor. Japonya'da bu rakam 2 bin 159'u buluyor. Almanya 916 patentle üçüncü sırada yer alırken, ABD 886 patentle peşinden geliyor. Fransa ve İngiltere'yi sollayan Çin 501 patentle 10'uncu sıraya yerleşti. Araştırmada Çin'le ilgili "Taklitçiden yenilikçiye dönüşmenin eşiğinde bir ülke" tanımı yapılıyor.

'Almanya rakipleri karşısında geriliyor'

Araştırmayı yürüten kurumlardan BDO'nun Yönetim Kurulu Başkanı Arno Probst, "Almanya'nın araştırma ülkesi olarak Asya ve Kuzey Amerikalı rakipleri karşısında gerilediğini" söyledi. Probst, "Küresel rekabette inovasyon gücünün önemi artıyor. Araştırmamızın ortaya koyduğu veriler Almanya'nın bu konuda atması gereken çok adım olduğunu gösteriyor" dedi.

Yenilenebilir enerji ve sera gazı azaltımı yetmiyor

HWWI Direktörü Prof. Henning Vöpel ise Almanya'nın yüksek teknolojinin dijital veri aktarımı ve mobil hizmetler gibi öne çıkan alanlarında yeterli rol oynamadığına dikkat çekti. Prof. Vöpel, "Özellikle dijitalleşmede küresel teknoloji yarışı daha da yoğunluk kazanacak. Almanya gereken çabayı harcamazsa şu anda bulunduğu konumunu kaybedebilir. Almanya'nın sera gazı azaltımı ve yenilenebilir enerji alanında belirgin bir şekilde önde olduğunu kabul eden Henning Vöpel, genele bakıldığında ise bunun yalnızca küçük bir niş alan olduğunu kaydetti.