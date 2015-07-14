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Ekonomi
Deutsche Welle

İnovasyon'da Alman - Çin işbirliği

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel, iki günlük resmi bir ziyaret için Çin'e gitti. Almanya, fabrikalarda dijital teknolojiye dayalı akıllı üretim konusunda Çin ile işbirliği yapacak.

14 Temmuz 2015 12:09


Almanya Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel, Pekin'de "akıllı üretim" konusunda işbirliğinin derinleştirilmesini öngören bir ortak niyet beyannamesini imzaladı.

Almanya'nın Çin ile geçen yıl inovasyon ortaklığı anlaşması imzaladığını hatırlatan Sigmar Gabriel, "bugün imzaladığımız beyanname ile bu anlaşmanın içini doldurmuş oluyoruz" dedi. Çin Sanayi ve Enformasyon Teknolojileri Bakanı Miao Wei, "iki ülke arasındaki endüstriyel işbirliğinin yeni bir aşamaya girdiğini" söyledi.

'Endüstri 4.0' nedir?

"Endüstri 4.0" kavramı çerçevesinde işbirliği, Gabriel'in iki günlük Çin ziyaretinin öne çıkan konularının başında geliyor. Bu alanda öncü girişimleriyle bilinen her iki ülke muhtelif ortaklıklara gidiyor.

Uzmanlar tarafından "dördüncü sanayi devrimi" olarak da anılan "Endüstri 4.0", fabrikalarda "akıllı üretim"i öngörüyor. Bilişim ve imalat teknolojilerinin iç içe geçtiği akıllı üretimde tüm makineler, 6'ncı sürüm internet protokolü standardı (IPv6) üzerinden kesintisiz bir haberleşme ağıyla birbirlerine bağlı bulunuyor.

Almanya-Çin ortaklığı büyüyor

Almanya, Çin'in Avrupa'daki en önemli ticaret ortağı. Çin ise Asya'da Almanya'nın en önemli ortağı; dünya genelinde ise Fransa ve Hollanda'dan sonra üçüncü sırada geliyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 150 milyar euroyu buldu.

Alman şirketlerinin Çin'deki yatırımlarının toplamı yaklaşık 38 milyar euroyu bulurken, Çin'in Almanya'daki yatırım tutarı 1 milyar euro civarında. Çin'de faaliyet gösteren Alman şirketlerinin sayısı yaklaşık 2 bin 500'ü buluyor. Bunlar arasında borsada işlem gören büyük holdinglerin yanı sıra KOBİ'ler de bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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