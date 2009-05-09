'İnönü'yü unutamam'



Portekiz'in Record Gazetesi, iki yıl üst üste (Beşiktaş ve Fenerbahçe) Türkiye'de Şampiyonlar Ligi maçlarına çıkan Portolu futbolculara, “Karşılaştığınız rakipler arasında hangi seyirci daha radikaldi?” sorusunu yöneltti, cevap ilginç ve çok netti: Beşiktaş İnönü Stadı.



Portolu futbolcular, Beşiktaş’ın dünyanın en ateşli taraftarına sahip olduğunu belirterek, aynı coşku ve baskıyı Fenerbahçe’de göremediklerini ifade ettiler.



Portekiz ekibinin oyuncularından Lisandro Lopez, daha da ileri giderek siyah-beyazlılara övgüler yağdırdı. Arjantinli futbolcu, “Ben, ülkem de dahil, Güney Amerika’nın tüm önemli statlarında futbol oynadım. Ama Porto’nun Beşiktaş ile İnönü’de oynadığı karşılaşmayı asla unutamam. Stadın bir an üzerimize geldiğini hissettik” dedi. Lisandro Lopez, “Stada ayak bastığımızda gürültüden kulaklarımız tıkanmıştı. Beşiktaş’ı sahada oynatan sanki seyirciydi. İnanılmaz anlar yaşadım. Bunu söylerken bile tüylerim diken diken oluyor” sözleriyle siyah-beyazlı taraftara, 10 üzerinden 10 verdiklerini ifade etti.



Lopez, Beşiktaş taraftarını, “Sanki içlerindeki şeytanı çıkarmak için trans halindeymiş izlenimini veriyorlardı” yorumunu yaptı.