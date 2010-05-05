'İnönü'ye yapılan Hitler yakıştırmasını esefle karşılıyorum'

T24 - İsmet İnönü'ye Hitler yakıştırmasıyla ilgili olarak soruyu yanıtlayan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, "Esefle karşılıyorum" dedi.



Süleyman Demirel, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 13. Avrasya Ekonomi Zirvesi" sonrası gazetecilerin soruların yanıtladı.



Başbakan Erdoğan'ın İsmet İnönü'ye Hitler yakıştırmasıyla ilgili soruya cevap veren Demirel, "Ebediyete intikal etmiş, tarihe mal olmuş insanları rahat bırakmak lazım. Çünkü onların kendileri savunma durumu yoktur. Eğer onların savunulması söz konusu olursa ülkeyi ikiye bölersin, lüzumsuz tartışmalara neden olursunuz" dedi.





"Eleştirileri esefle karşılıyorum"



"Geçmişin icraatlarını, tasarruflarını eleştirebilirsiniz ama kişileri eleştirmenizi esefle ve üzüntüyle karşılıyorum" diyen Demirel, "Kişiler eleştirilmez kişilerin şahsına laf üretmesini esefle karşılıyorum. Yapılacak başka bir şey mi kalmadı. Bunu bizim halkımız kabul etmez. Kimin hangi sorununu çözüyor geçmişteki insanları eleştirmek, kötülemek. İcraatlarını eleştirin kabul ediyorum ama kişiliklerine girmeyin, merhum İnönü'ye yapılan eleştirileri esefle karşılıyorum" ifadesini kullandı.





"Mutlaka bir yerden döner"



Anayasa değişikliğiyle ilgili soruya da yanıt veren Demirel, "Orası TBMM, oraya getiriyor adam bir konuyu oyluyor. Kabul edildiği zaman iyi de ret edildiği zaman kötü mü? 'Ret' ile 'Kabul' kardeştir" dedi.



Anayasa mahkemesinin yapısıyla ilgili oylamanın da sorulması üzerine Demirel, "Gökyıkılmaz, daha bir şey ortada yok. Yanlış hesap Bağdat'tan döner, yanlış yapılırsa mutlaka bir yerden döner" diye konuştu.



Başbakan Erdoğan hafta sonu yaptığı parti grup toplantısında 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü Adolf Hitler'e benzetmiş ve "Bizi Hitler'e benzetenler kendi genel merkezlerindeki eski genel başkan fotoğraflarına baksınlar. Führer’e özenip, kendine ‘Milli Şef’ dedirten Genel Başkanlarının Hitlervari bıyıklarının altında kendilerine gülümsediğini görecekler" demişti.







