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Politika

İnönü'nün üç kararı basına dağıtıldı ANKARA (A.A)

01 Şubat 2012 19:21

-İnönü'nün üç kararı basına dağıtıldı ANKARA (A.A) - 01.02.2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda değindiği, dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün de imzası bulunan kitap toplatma kararları basına dağıtıldı. Dağıtılan belgelerde, Aziz Nesin'in ''Azizname'' adlı eserine ilişkin 27 Aralık 1948 tarihli; Rıfat Ilgaz'ın ''Yaşadıkça'' kitabı hakkındaki 10 Temmuz 1948 tarihli; ''Hazreti Ali Mihri Süleyman Peşinde'', ''Yedi Kale Cengi'', ''Hayber Kalesi Cengi'', ''Muhammed Hanefi Cengi'', ''Hazreti Ali ve Malik Ejder Cengi'', ''Hazreti Ali ve Amribni Madi Kerp Cengi'' ve ''Tam Seyfizülyezen Hikayesi'' adlı eserlere dair 18 Ocak 1945 tarihli toplatma ve yasaklama kararları yer alıyor. Toplatma ve yasaklama kararları dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile Bakanlar Kurulu üyelerinin imzalarını taşıyor.

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