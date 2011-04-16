-İNÖNÜ'DE BERABERLİK İSTANBUL (A.A) - 15.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği maçta Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. 52. dakikada Nihat'ın sağdan kullandığı korner atışında ön direkte topla buluşan İbrahim Toraman, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 59. dakikada Ernst'in pasında savunmanın arkasında topla buluşan Almeida, kaleci Özkan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda etkisiz bir kafa vuruşu yapınca meşin yuvarlak kalecide kaldı. 62. dakikada Gençlerbirliği kazandığı serbest vuruşta golü buldu. Ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşu kullanan Jedinak, topu güzel bir vuruşla doksan tabir edilen yerden filelere gönderdi: 2-1. 64. dakikada soldan gelişen Gençlerbirliği atağında ceza alanı içinde topla buluşan Emre'nin vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti. 72. dakikada Beşiktaş kullandığı korner atışı sonrası kendi kalesinde golü gördü. Simao'nun ceza alanına göndermek yerine sol çaprazda ceza alanı dışında bekleyen İsmail'e verdiği topu kapan Gençlerbirliği futbolcuları rakibini az adamla yakaladı. Sağ kanatta son olarak topla buluşan Mustafa, çaprazdan ceza alanına girdiği anda yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Rüştü'nün solundan filelere attı ve 2-2 beraberliği sağladı. 77. dakikada Aurelio'nun ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Bobo'nun dönerek yerden vuruşunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti. 78. dakikada Ernst'in ceza alanı önünden sert şutunda, kaleci Özkan meşin yuvarlağı kontrol etmek istedi. Kaleciden seken topu savunma uzaklaştırdı. 88. dakikada Beşiktaş ikinci goldeki hatayı bir kez daha yaptı. Korner atışında yine az adamla yakalanan siyah-beyazlı takım karşısında topla buluşan Mustafa sağ kanatta bu sefer Yasin'in önüne bıraktı. Bu oyuncu çaprazdan ceza alanına girdiği anda sert vurdu, ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 90+2. dakikada Simao'nun kullandığı serbest vuruşta, top az farkla yandan auta gitti. Karşılaşma da 2-2 beraberlikle tamamlandı. Stat: Fiyapı İnönü Hakemler: İlker Meral xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Gökhan Memişoğlu xx Beşiktaş: Rüştü xx, Hilbert xx, İbrahim Toraman xxx, Sivok xx, İsmail x, Nihat xx (Dk. 67 Aurelio x), Necip xx, Ernst xx, Simao xx, Fernandes xx (Dk. 67 Bobo x), Almeida x Gençlerbirliği: Özkan xxx, Mehmet xx, Aykut xx, Burak xx, Murat xx, Serkan xx (Dk. 55 Yasin xx), Cem Can xx, Jedinak xxx, Ermin Zec xx (Dk. 82 Mununga x), Azofeifa xx (Dk. 60 Emre xx), Mustafa xxx Goller: Dk. 26 Simao, Dk. 52 İbrahim Toraman (Beşiktaş), Dk. 62 Jedinak, Dk. 72 Mustafa (Gençlerbirliği) Sarı Kartlar: Dk. 60 Murat (Gençlerbirliği), Dk. 61 Sivok (Beşiktaş)