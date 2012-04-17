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Spor

İnönü'de taraftarlar sahaya indi!

Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçını, sarı kırmızılı takım 2-0 kazandı

17 Nisan 2012 01:50

Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'nun ilk haftasında Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği karşılaşmanın son bölümlerinde saha karıştı.

 
Karşılaşmanın 85. dakikası oynanırken, kapalı tribünden bir taraftar sahaya girme teşebbüsünde bulundu. Kapalı tribünün önünden sahaya giren taraftarı güvenlik güçleri fazla ilerleyemeden etkisiz hale getirdi ve göz altına aldı.
 
Maçın 90 2. dakikasında ise yine kapalı tribünden bir taraftar sahaya inerek, Galatasaraylı Eboue’ye doğru yöneldi. Bu taraftar da hemen yakalanıp, göz altına alınırken, daha sonra diğer tribünlerden de 2 taraftar sahaya girdi. Bu taraftarlar da kısa sürede güvenlik görevlileri tarafından yakalanıp, göz altına alındı.  Bu olaylar sırasında maça bir süre ara verilirken, kapalı tribün önünde alınan önlemlerin ardından karşılaşma devam etti. 
 
Hakemler ve Galatasaraylı futbolcular maç sonunda soyunma odasına giderken de zor anlar yaşadı. Futbolcular körüğe giderken tribünlerden yabancı maddeler atılırken, hakemler de polis kalkanları eşliğinde soyunma odasına gidebildi.  Bu arada, maçın bitimiyle beraber güvenlik görevlileri tribünlerdeki taraftarlara müdahale etti. Bazı taraftarlar da koltukları kırıp sahaya attı.
 
 

Ceza geliyor

 

 
Galatasaray maçındaki küfürlü tezahüratlar, sahaya giren taraftarlar ve atılan yabancı maddeler
nedeniyle Beşiktaş’a ceza gelmesi bekleniyor.

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inönüde taraftar sahaya indi

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