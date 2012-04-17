Aslan, Kartal'ı yuvasında avladı

Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'nun ilk haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Fi Yapı İnönü Stadı'nda oynanan karşılaşmada goller, 26. dakikada bir maç kadro dışı kaldıktan sonra affedilen Felipe Melo ve 77. dakikada sonradan oyuna giren Aydın Yılmaz'dan geldi.

Emre'nin yerine Riera

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ertelenen maçın 18 kişilik kadrosunda değişikliğe gitmedi. Son oynanan Manisaspor maçında kırmızı kart gören Emre Çolak'ın yokluğunda Riera görev yaptı.

Dolmabahçe, Galatasaray taraftarına kapalı

Sezon başında uygulamaya konulan karar nedeniyle Galatasaray taraftarları, Süper Kupa maçını da Fiyapı İnönü Stadı'nda canlı olarak izleyemedi.

Ünal Aysal bu kez gelmedi

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, yağmur nedeniyle ertelenen maç öncesi Fiyapı İnönü Stadı'nda yerini almasına karşın, bugün karşılaşmayı izlemeye gelmedi. Protokol tribününün ön sırasında Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile birlikte sarı-kırmızılı ekip adına İkinci Başkan Ali Dürüst müsabakayı takip etti.

Maç öncesi özel gösteri

Fiyapı İnönü Stadı'nın saha zemininde kurgulanan ve Spor Toto Süper Final'in logosunun ön planda olduğu özel kareografide çok sayıda kişi görev yaptı.

Fikret Orman'ın ilk derbisi

Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'ndaki Beşiktaş-Galatasaray maçı, siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı Fikret Orman'ın ilk derbisi oldu.

Terim-Havutçu ilk kez rakip

Derbi, deneyimli teknik adam Fatih Terim ile genç teknik direktör Tayfur Havutçu'yu saha kenarında ilk kez rakip yaptı.

Fernandes bu sezon derbiyle tanıştı

Manuel Fernandes, 34 haftalık bölümde Galatasaray ve Fenerbahçe ile yapılan 4 derbide de sakat veya kart cezalısı olarak takımını yalnız bırakmıştı.

Güvenlik önlemleri

Karşılaşma öncesi, sırası ve sonrasında güvenliği sağlamak üzere 1100 özel güvenlik ve 733 polis olmak üzere toplam 1833 güvenlik personeli görev yaptı.

Ayrıca statta polis kamerasıyla, 109 adet stat kamerası tespit çalışmalarında kullanıldı.

Medyanın ilgisi büyük

Fiyapı İnönü Stadı'ndaki erteleme maçında, stat basın tribünün kapasitesi oranında 170 gazeteci ile saha içinde yaklaşık 80 foto muhabiri görev yaptı.

Ernst, 100. maçına çıktı

Beşiktaş'ın Alman futbolcusu Fabian Ernst, Galatasaray derbisiyle, Süper Lig'deki 100. maçına çıktı. Siyah-beyazlı takıma 2008-2009 sezonunun devre arasında transfer edilen Ernst, bugüne dek oynadığı 99 lig maçında rakip fileleri 7 kez havalandırdı.

Fernandes'e özel pankart

Beşiktaşlı taraftarlar, takımın en formda futbolcusu Manuel Fernandes'e, Galatasaray derbisi öncesi sevgi gösterilerinde bulunup, kapalı tribünde pankart açtı.

Taraftarlar, hem Türkçe, hem de Portekizce olarak “Sen kal biz gidelim” yazılı pankartla, Fernandes'e destek verdi.

Havutçu, 334 gün sonra teknik adam olarak Fiyapı İnönü Stadı'nda

Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, tam 334 gün sonra Fiyapı İnönü Stadı'na teknik direktör olarak çıktı. Havutçu, Fiyapı İnönü Stadı'nda son olarak geçen sezonun 33. haftasında, 17 Mayıs 2011'de 3-1 kazandıkları Eskişehirspor maçıyla teknik direktör olarak görev yapmıştı.

Zokora için pankart

Kapalı tribünde açılan ve ırkçılığı protesto eden pankartta “Didier Zokora No Racism” yazısı yer aldı.

Kutlu Doğum Haftası unutulmadı

Beşiktaşlı taraftarlar, Kutlu Doğum Haftası'nı da unutmadı. Kapalı tribünde , “Biz seni görmeden sevdik ya Resulullah” yazılı pankart açıldı.

Melo ve Eboue'ye tepki

Sarı-kırmızılı futbolcuların sahaya ısınmak için çıkmaları ile birlikte taraftarlar, Melo ve Eboue aleyhine tezahüratlarda bulundu.

Seyirci sayısında artış

Yağmurlu günde ertelenen maçtaki seyirci sayısında artış olduğu gözlenirken, hafta başında oynanan karşılaşmayı 25 bine yakın sporsever izledi.