İnönü'de Quaresma şovu

Beşiktaş'ın yeni transferi Ricardo Quaresma büyük sevgi gösterileri altında resmi sözleşmeye imza attı. Yaklaşık 16 bin taraftarın doldurduğu İnönü Stadı'na zorlukla gelen Portekizli yıldızın Beşiktaş taraftarına hayran bakışları dikkatlerden kaçmadı.Quaresma forması giyen Beşiktaşlı taraftarlar ise yıldız oyuncu lehine dakikalarca tezahüratlarda bulunuyorlar. İmza töreninde Yıldırım Demirören de bir konuşma yaptı. Quaresma'nın imza töreninde konuşan Yıldırım Demirören "Taraftar istedi, camia istedi. Biz de getirdik. Quaresma transferiyle her alanda şampiyonluğu kovalayacağız. Teşekkür ederim geldiğiniz için" dedi.İmza törenindeki konuşmasına Q7 "Verdiğimiz şehitlerden dolayı çok üzgün durumdayım. Acınızı paylaşıyorum. Çok büyük bir kulübe geldiğime farkındayım. Başarı için kanımı bile akıtacağım. Buraya gelmem hayatımın en güzel kararı oldu. Birçok büyük kulüpten bana teklif vardı. Buraya gelmemdeki en büyük etken bu büyük taraftar. Beşiktaş'ın geçmişi ve yönetimin çabalarıdır. Hayatımın en güzel anlarını yaşıyorum. Buraya takım arkadaşlarımla beraber bu takımı şampiyon yapmaya geldim. Hepinize çok teşekkür ediyorum" ifadenisini kullandı.Statta kapalı tribüne taraftar alınırken, Quaresma'nın imza töreni için sahanın ortasında bir platform oluşturuldu. İmza töreni öncesi platformun iki tarafına kurulan ekrandan Portekizli oyuncunun görüntüleri verildi.Taraftarları yoğun ilgisi nedeniyle yeni açık tribünün kapıları da açıldı ve dışardaki diğer gruplar bu bölüme alındı. Kapalı tribün dışındaki diğer bölümlere taraftar alınmazken, karşıdaki açık tribünlere üzerinde Quaresma yazan 7 numaralı dev formalar asıldı.Dünden itibaren yeni transferlerine büyük ilgi gösteren siyah-beyazlılar, statta oluşturdukları atmosferle adeta sezon içindeki maç havasını oluşturdular. Formalarıyla stada gelen siyah-beyazlılar, kapalı tribünü tamamen doldurdu. Dün Atatürk Havalimanı'ndaki coşkuyu BJK İnönü Stadı'na taşıyan taraftarlar, imza töreni öncesi uzun süre tezahürat yaptı. Beşiktaşlı taraftarlar, Hakkari'de yaşanan terörist saldırısı nedeniyle müzik yayını yapılmasına izin vermezken, sadece "Memleketim" şarkısına eşlik etti.Beşiktaşlı taraftarların coşkusu her geçen dakika artarken, siyah-beyazlılar açtıkları pankartlarla yönetime ve yeni transferleri Quaresma'ya mesaj gönderdi. "Şımart bizi başkan, çıldırt bizi başkan, Robinho" yazılı pankartla Brezilyalı oyuncu Robinho'nun transferini yönetimden isteyen taraftarlar, Quaresma için ise "You are futball idol, Quaresma - (Sen futbol idolüsün)" yazılı pankart açtı.Yeni transferleri Quaresma'nın sevincini yaşayan siyah-beyazlı taraftarlar, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray aleyhine tezahüratta bulundu.Taraftarlar, özellikle Fenerbahçe'ye yönelik küfürlü tezahürat yaptı. Bu arada bazı Beşiktaşlı taraftarların elinde, Dünya Kupası'nın sembollerinden olan vuvuzela görüldü.Öte yandan stat etrafında korsan ürün satışı yapılırken, Quaresma formalarının tezgahlarda olması da dikkati çekti.Taraftarlar, basın mensuplarına da zaman zaman tepki gösterdi. Saha içindeki medya mensuplarına küfürlü tezahüratta bulunan taraftarlar, sahaya da yabancı madde atınca anons yapıldı.