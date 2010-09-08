-İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ'NE 100 YABANCI ÖĞRENCİ MALATYA (A.A) - 08.09.2010 - İnönü Üniversitesi'nin, 10 ülkeden 100 yabancı uyruklu öğrenciyi kabul etme kararı aldığı bildirildi. Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2010-2011 akademik yılı için bin 500 yabancı uyruklu öğrenci kontenjanın ayrıldığı uygulama kapsamında İnönü Üniversitesi, yabancı uyruklu öğrenci alımı sürecini başlatarak belirlenen yüksek öğretim programlarına 100 öğrenci almayı kararlaştırdığı belirtildi. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan yabancı öğrencilerden başvuruda bulunanların kayıt işlemleri yapıldığı, yedek listede bulunup kayıt yapmak isteyenlerin işlemlerinin ise devam ettiği ifade edildi. İnönü Üniversitesi'nin, Almanya, Türkmenistan, Azerbaycan, Moğolistan, İran, Irak, Nijerya, Kazakistan, Gürcistan, Suriye başta olmak üzere toplam 10 ülkeden başvuruda bulunan öğrencilerin kayıt işlemlerini gerçekleştirdiği vurgulandı. Üniversitenin özelliklerinden de bahsedilen açıklamada, 35 yıl önce kurulan İnönü Üniversitesi'nin 13 fakülte, 3 yüksek okul, 1 konservatuvar, 9 meslek yüksek okulu, 4 enstitü, 15 araştırma merkezi ile bölgesinin gelişmiş üniversitesi olma yolunda ilerlediği, öğrencilerine bütün imkanların sunulduğu yerleşkesinin yanı sıra, yabancı uyruklu öğrenci kabulüyle dünyanın kültürel zenginliğini tanıma fırsatı sunduğu kaydedildi.