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İnönü Üniversitesi’nde okuyan 40 öğrenci gözaltına alındı

Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen öğrenciler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü

Fotoğraf: DİHA

22 Ocak 2016 14:10

Malatya İnönü Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerinin evlerine yapılan baskında baskında 40 öğrenci gözaltına alındı. 

İnönü Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin evlerine sabah erken saatlerde baskın düzenlendi. Merkez Paşaköşkü, Ferhadiye, Eski Devlet Hastanesi civarı, Çöşnik ve Akpınar mahallelerinde bulunan öğrenci evlerine yapılan operasyonda 40 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 14’ünün isimleri şöyle: Ayşe Sezik, Özgen Tekin, Murat Akar, Nevaf Didin, Eyüp Bilici, Halit Toy, Mehmet Sümer, Mazlum Başta, Dilan Dalmızrak, Mehmet Şirin Kapçino, Mazlum Demirtaş, Yusuf Dinçer, İbrahim Kartal, Ayşenur Aslan.

Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen öğrenciler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

 

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